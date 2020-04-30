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В США число жертв пандемии превысило 61 тыс. человек

В США число жертв пандемии превысило 61 тыс. человек

ABŞ-da pandemiya qurbanlarının sayı 61 mini ötdü

За последние сутки в США жертвами коронавируса стали еще 2 637 человек.

Как сообщает Report, информацию распространил Университет Джонса Хопкинса. 

Этим число смертей в Соединенных Штатах от COVID-19 достигла 61 005. 

По информации, со вчерашнего дня в стране еще 27 440 человек заразились коронавирусом. Таким образом, число носителей инфекции выросло до 1 040 608 человек. 

В то же время, до сих пор в США 124 023 пациента выздоровели и были выписаны домой. 

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 210 странах и регионах. 

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта - объявила коронавирус пандемией.

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