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В США число жертв пандемии превысило 33 тыс. человек

В США число жертв пандемии превысило 33 тыс. человек

За последние сутки в США жертвами коронавируса стали еще 2 296 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, этим число жертв пандемии достигло 33 286 человек. 

Отмечается, что в США диагноз COVID-19 поставлен еще 31 692 лицам, этим число инфицированных достигло 671 425 человек. 

В то же время до сих пор болезнь преодолели 56 236 человек.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 210 странах и регионах.

Число заразившихся инфекцией в мире превышает 2 208 000 человек. 558 440 из них выздоровели, 148 719 скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта - объявила коронавирус пандемией.

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