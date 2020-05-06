В США жертвами коронавируса за сутки стали более двух тысяч человек

Свыше 2 тысяч пациентов с COVID-19 скончались в США за сутки, за это же время выявлено почти 24 тысячи случаев заражения.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.

По его информации, за последние cутки в США жертвами коронавируса стали 2 142 человека, в понедельник и вторник сообщалось о 1 313 и 1 240 летальных исходах за сутки.

Число новых случаев заражения составило 23 976.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США за все время коронавирусом заразились более 1,2 миллиона человек, скончались свыше 71 тысячи.