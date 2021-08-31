В США число жертв коронавируса приближается к 640 тыс

За последние сутки в США скончались 1 325 человек, больных коронавирусом

За последние сутки в США скончались 1 325 человек, больных коронавирусом. Всего число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 638 865.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Количество зараженных коронавирусом в стране превысило 39 млн. Лидирует по этому показателю штат Калифорния – там зафиксировано почти 4,35 млн случаев заражения этой инфекцией, погибли 65 814 человек.

При этом, в стране достаточно высокая доля вакцинированных. Первую дозу получили 204,742 млн, вторую дозу – 173,832 млн жителей США.