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В США число жертв коронавируса приближается к 640 тыс

В США число жертв коронавируса приближается к 640 тыс За последние сутки в США скончались 1 325 человек, больных коронавирусом
Другие страны
31 августа 2021 г. 21:14
В США число жертв коронавируса приближается к 640 тыс

За последние сутки в США скончались 1 325 человек, больных коронавирусом. Всего число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 638 865.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Количество зараженных коронавирусом в стране превысило 39 млн. Лидирует по этому показателю штат Калифорния – там зафиксировано почти 4,35 млн случаев заражения этой инфекцией, погибли 65 814 человек.

При этом, в стране достаточно высокая доля вакцинированных. Первую дозу получили 204,742 млн, вторую дозу – 173,832 млн жителей США.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da koronavirus qurbanlarının sayı 640 minə yaxınlaşır

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