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В США число жертв коронавируса превысило шесть тысяч

В США число жертв коронавируса превысило шесть тысяч

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Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в США достигло 6 053 человек, заразились более 245,5 тысяч. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил университет Джонса Хопкинса.

По количеству летальных случаев “лидирует” город Нью-Йорк, где было зафиксировано 1 562 смерти.

Число выздоровевших по всей стране составило 9 148 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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