В США число жертв коронавируса превысило 31 тысячу - ОБНОВЛЕНО

Число жертв коронавируса в США составляет 31 015.

Как передает Report, об этом следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 640 тысяч, выздоровевших – 52 739 тысячи.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 210 странах и регионах.

Число заразившихся инфекцией в мире превышает 2 107 000 человек. 526 337 из них выздоровели, 136 992 скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта - объявила коронавирус пандемией.

*** 19:01

В США за последний день жертвами коронавируса стали 4 934 человека.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN Türk, этим статистика летальных исходов от пандемии достигла 30 990.

Отмечается, что в США диагноз COVİD-19 был поставлен еще 30 048 лицам, число носителей инфекции достигло 639 733 человек.

В то же время до сих пор из больницы выписаны 52 739 поборовших коронавирус людей.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 210 странах и регионах.

Число заразившихся инфекцией в мире превышает 2 107 000 человек. 526 337 из них выздоровели, 136 992 скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта - объявила коронавирус пандемией.