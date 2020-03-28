​В США число жертв коронавируса превысило 1,7 тыс человек

Число жертв коронавирусной инфекции в США в субботу составило 1 711 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Количество зарегистрированных случаев заражения на этот момент составляет 104,8 тысячи.

Лидирует город Нью-Йорк со 450 летальными случаями, на втором месте город Кинг в штате Вашингтон со 125 случаями.

Число выздоровевших составляет 894 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.