​В США число жертв коронавируса достигло 200 человек

Число смертей от коронавируса в США достигло 200.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты данных федеральной и местной статистики.

По данным университета, по состоянию на 20.00 19 марта по местному времени (04.00 20 марта бакинское время) подтверждено 13 тысяч 680 случаев заражения, 200 человек скончались.

Наибольшее число жертв COVID-19 - в штате Вашингтон, там от него скончались 74 человека. На втором месте - штат Нью-Йорк с 34 летальными исходами.