​В США число жертв COVID-19 достигло 60 тысяч

Число жертв коронавируса в США составило 60 207 человек.

Как передает Report, об этом следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Эту цифру ранее называл президент США Дональд Трамп в качестве возможного максимального числа жертв по итогам уточненных прогнозов, хотя сначала он же озвучивал цифру 100 тысяч.

По его данным, всего в стране выявлено 1 028 217 случаев заражения инфекцией. Из всех летальных исходов 18 076 зарегистрированы в городе Нью-Йорк, выздоровели более 116 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.