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В США число заразившихся коронавирусом превысило 25 млн

В США число заразившихся коронавирусом превысило 25 млн Количество заразившихся коронавирусом достигло в воскресенье в США 25 млн.
Другие страны
24 января 2021 г. 21:27
В США число заразившихся коронавирусом превысило 25 млн

Количество заразившихся коронавирусом достигло в воскресенье в США 25 млн.

Как передает Report, об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.

По его данным, с начала пандемии в стране были инфицированы 25 003 695 человек. Больше всего случаев заражения выявлено в штате Калифорния (3 147 735), далее следуют Техас (2 243 009), Флорида (1 639 914), Нью-Йорк (1 323 312) и Иллинойс (1 098 527).

Из-за COVID-19 в Соединенных Штатах всего умерли 417 538 пациентов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 98,7 млн человек, свыше 2,1 млн умерли.

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