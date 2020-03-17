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В США число заразившихся коронавирусом превысило пять тысяч человек

В США число заразившихся коронавирусом превысило пять тысяч человек

Число зараженных коронавирусом в США превысило пять тысяч случаев.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных.

По его информации, подтвердились 5068 случаев, 85 человек умерли.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7 тысяч скончались.

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