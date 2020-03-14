В США число заразившихся коронавирусом превысило 2 тысячи

Число подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом в США превысило 2 тысячи, скончались 47 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои подсчеты данных федеральных и местных властей.

По данным телеканала, всего в США зарегистрировано 2 033 случая заражения. Ссылаясь на данные Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) CNN отмечает, что 70 заболевших были ранее эвакуированы рейсами госдепартамента в США, в том числе из Уханя и лайнера Diamond Princess.

Кроме них, CNN сообщает еще о 1 963 случаях заболевания в 48 штатах и столичном округе Колумбия. Не менее 47 человек умерли.

Ранее в пятницу Университет Джонса Хопкинса сообщал о 1 663 подтвержденных случая. При этом реальных случаев может быть значительно больше, поскольку анализы на коронавирус берутся избирательно лишь у некоторых пациентов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зарегистрировано уже более 132 тысяч человек более чем в 123 странах и зарубежных территориях, более 5 тысяч скончались.