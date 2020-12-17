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В США число заразившихся COVID-19 превысило 17 млн

В США число заразившихся COVID-19 превысило 17 млн Число заразившихся коронавирусом в США превысило 17 млн.
Другие страны
17 декабря 2020 г. 21:34
В США число заразившихся COVID-19 превысило 17 млн

Число заразившихся коронавирусом в США превысило 17 млн.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Так, по его информации, с начала пандемии в Соединенных Штатах коронавирусом заразились 17 000 408 человек. Лидирует по числу инфицированных штат Калифорния (1 715 422 случая), далее идут Техас (1 534 831), Флорида (1 155 335), Иллинойс (870 600) и Нью-Йорк (804 555). Из-за коронавируса в Соединенных Штатах всего умерло 307 770 пациента.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 74 млн человек, более 1,6 млн умерли.

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