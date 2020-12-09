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В США число зараженных коронавирусом превысило 15 млн

В США число зараженных коронавирусом превысило 15 млн Число заразившихся новым COVID-19 в США превысило 15 млн.
Другие страны
9 декабря 2020 г. 01:53
В США число зараженных коронавирусом превысило 15 млн

Число заразившихся новым COVID-19 в США превысило 15 млн.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Так, по его информации, с начала пандемии и к настоящему моменту в Соединенных Штатах коронавирусом заразились 15 019 092 человека. Лидирует по числу инфицированных штат Калифорния (1 397 237 случаев), далее идут Техас (1 334 750), Флорида (1 065 785), Иллинойс (804 174) и Нью-Йорк (713 129). Из-за коронавируса в Соединенных Штатах всего умерли 284 887 пациентов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 67,6 млн человек, более 1,5 млн умерли.

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