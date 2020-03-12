​В США число зараженных коронавирусом достигло 1 311 человек

Число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 1,3 тысячи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных.

По его данным, подтвердились 1 311 случаев, 38 человек скончались.

Напомним, что сутками ранее число подтвержденных случаев составляло 1 тысячу. При этом реальных случаев может быть значительно больше, поскольку анализы на COVID-19 берутся избирательно лишь у некоторых пациентов. По разным оценкам, США провели менее 10 тысяч тестов на COVID-19 за все время эпидемии.