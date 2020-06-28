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В США число заражений коронавирусом превысило 2,5 млн.

​В США число заражений коронавирусом превысило 2,5 млн.

В США больше 2,5 миллиона человек заразились коронавирусом.

Как передает Report, по информации центра университета Джонса Хопкинса, заболели 2 500 419, скончались 125 434 человека. При этом 32 865 новых случаев и 395 смертей подтвердились за сутки.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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