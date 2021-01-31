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В США число заражений COVID-19 превысило 26 млн

В США число заражений COVID-19 превысило 26 млн Число случаев заражения коронавирусом в США превысило отметку в 26 миллионов.
Другие страны
31 января 2021 г. 00:29
В США число заражений COVID-19 превысило 26 млн

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило отметку в 26 миллионов.

Как передает Report, об этом сообщил университет Джонса Хопкинса.

По данным учреждения, в стране заразились 26 012 880, скончались 438 239 человек. Отметку в 25 миллионов США преодолели 24 января, то есть неделю назад.

Отметим, что страна занимает первое место в мире по количеству заражений COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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