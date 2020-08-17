В США число умерших от коронавируса за сутки превысило 500 человек

За весь период пандемии в стране от коронавируса скончались свыше 170 тыс. человек

Более 42 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в США, 571 человек скончался.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, за минувшие сутки в США зарегистрировали 42 048 новых случаев заражения коронавирусом.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 5 404 115 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 170 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 1,8 миллиона заразившихся.