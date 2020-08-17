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В США число умерших от коронавируса за сутки превысило 500 человек

В США число умерших от коронавируса за сутки превысило 500 человек За весь период пандемии в стране от коронавируса скончались свыше 170 тыс. человек
Другие страны
17 августа 2020 г. 16:21
В США число умерших от коронавируса за сутки превысило 500 человек
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Более 42 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в США, 571 человек скончался.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, за минувшие сутки в США зарегистрировали 42 048 новых случаев заражения коронавирусом.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 5 404 115 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 170 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 1,8 миллиона заразившихся.

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Версия на английском языке US daily COVID-19 death toll exceeds 500

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