О нас
Report Georgia
Аудио новости

В США число умерших из-за коронавируса за сутки превысило 3,5 тыс.

В США число умерших из-за коронавируса за сутки превысило 3,5 тыс. В стране также зафиксировали более 240 тыс. новых случаев заражения
Другие страны
17 декабря 2020 г. 11:18
В США число умерших из-за коронавируса за сутки превысило 3,5 тыс.

Сразу три антирекорда, связанных с последствиями заражения новым коронавирусом, зафиксированы в среду в США - более 3,5 тыс. умерших в течение суток, более 240 тыс. новых случаев заражения и самое высокое 11-й день подряд число госпитализированных с COVID-19 - 113 069 человек. Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN.

Всего, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей, в США с начала пандемии коронавирусом заразились 16 964 180 человек, 307 340 из них умерли.

По обоим этим показателям страна занимает первое место в мире.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da bir gündə 3,5 mindən çox insan koronavirusdan ölüb
Версия на английском языке US officials report 3,500 new Covid-19 deaths

Новости партнеров

Другие новости из категории

Трамп не намерен покидать Белый дом в день инаугурации Байдена
Трамп не намерен покидать Белый дом в день инаугурации Байдена
17 декабря 2020 г. 10:22
Министр внутренних дел США заразился COVID-19
Министр внутренних дел США заразился COVID-19
17 декабря 2020 г. 09:41
Twitter будет удалять фейки о вакцинах от коронавируса
Twitter будет удалять фейки о вакцинах от коронавируса
17 декабря 2020 г. 06:44
В работе Facebook произошел сбой
В работе Facebook произошел сбой
17 декабря 2020 г. 05:38
Байден уверен, что его сын не допускал налоговых нарушений
Байден уверен, что его сын не допускал налоговых нарушений
17 декабря 2020 г. 04:57
При столкновении двух автобусов в Египте погибли семь человек
При столкновении двух автобусов в Египте погибли семь человек
17 декабря 2020 г. 04:31
Pfizer сообщила властям США о трудностях при производстве вакцины
Pfizer сообщила властям США о трудностях при производстве вакцины
17 декабря 2020 г. 03:07
США будут разрабатывать урановое топливо для полетов на Луну
США будут разрабатывать урановое топливо для полетов на Луну
17 декабря 2020 г. 01:09
В США у медработника произошла аллергическая реакция на вакцину
В США у медработника произошла аллергическая реакция на вакцину
17 декабря 2020 г. 00:08
ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых
ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых
16 декабря 2020 г. 23:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi