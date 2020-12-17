В США число умерших из-за коронавируса за сутки превысило 3,5 тыс.

В стране также зафиксировали более 240 тыс. новых случаев заражения

Сразу три антирекорда, связанных с последствиями заражения новым коронавирусом, зафиксированы в среду в США - более 3,5 тыс. умерших в течение суток, более 240 тыс. новых случаев заражения и самое высокое 11-й день подряд число госпитализированных с COVID-19 - 113 069 человек. Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN.

Всего, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей, в США с начала пандемии коронавирусом заразились 16 964 180 человек, 307 340 из них умерли.

По обоим этим показателям страна занимает первое место в мире.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.