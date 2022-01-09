В США число смертей от коронавируса в сутки возросло почти на 20%

Суточное число летальных исходов от последствий заболевания коронавирусной инфекцией в США с начала 2022 года увеличилось на 18,21% на фоне распространения омикрон-штамма.

Суточное число летальных исходов от последствий заболевания коронавирусной инфекцией в США с начала 2022 года увеличилось на 18,21% на фоне распространения омикрон-штамма.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют обновленные данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

С 1 января суточное число смертей среди больных ковидом выросло в среднем с 1 142 до 1 350. Это самый высокий показатель с октября прошлого года, отмечают ЦКПЗ. Количество регистрируемых в сутки случаев заражения коронавирусом с начала этого года увеличилось на 48,11%, с 414,9 тыс. до 614,5 тыс.

В целом в США, по оценке Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных достигло уже 59,4 млн, умерли 836 тыс. человек. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.