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В США число смертей от коронавируса в сутки возросло почти на 20%

В США число смертей от коронавируса в сутки возросло почти на 20% Суточное число летальных исходов от последствий заболевания коронавирусной инфекцией в США с начала 2022 года увеличилось на 18,21% на фоне распространения омикрон-штамма.
Другие страны
9 января 2022 г. 05:43
В США число смертей от коронавируса в сутки возросло почти на 20%

Суточное число летальных исходов от последствий заболевания коронавирусной инфекцией в США с начала 2022 года увеличилось на 18,21% на фоне распространения омикрон-штамма.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют обновленные данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

С 1 января суточное число смертей среди больных ковидом выросло в среднем с 1 142 до 1 350. Это самый высокий показатель с октября прошлого года, отмечают ЦКПЗ. Количество регистрируемых в сутки случаев заражения коронавирусом с начала этого года увеличилось на 48,11%, с 414,9 тыс. до 614,5 тыс.

В целом в США, по оценке Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных достигло уже 59,4 млн, умерли 836 тыс. человек. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.

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