Наверх

В США число случаев заражения коронавирусом превысило 735 тысяч

​В США число случаев заражения коронавирусом превысило 735 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в США возросло за сутки почти на 34 тысячи и превысило 735 тысяч, умерли почти 39 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных университета Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основе федеральной и местной статистики, а также других источников.

По данным университета, общее число зараженных в США составляет 735 086. Число летальных исходов за последние сутки увеличилось более чем на 1 800 и достигло 38 910.

За предыдущие сутки с 16 по 17 апреля умерли 3 857 человек, зарегистрированы были 31 905 новых случаев заболевания.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,1 миллиона случаев заражения.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!