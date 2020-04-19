​В США число случаев заражения коронавирусом превысило 735 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в США возросло за сутки почти на 34 тысячи и превысило 735 тысяч, умерли почти 39 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных университета Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основе федеральной и местной статистики, а также других источников.

По данным университета, общее число зараженных в США составляет 735 086. Число летальных исходов за последние сутки увеличилось более чем на 1 800 и достигло 38 910.

За предыдущие сутки с 16 по 17 апреля умерли 3 857 человек, зарегистрированы были 31 905 новых случаев заболевания.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,1 миллиона случаев заражения.