В США число пострадавших при сходе поезда с рельсов приблизилось к 30

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате схода пассажирского поезда с рельсов в американском штате Нью-Йорк достигло 29 человек.

Как передает Report, об этом сообщаеттелеканалCBS New Yorkсо ссылкой на главу исполнительной власти штата Эда Мангано.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

По словам очевидцев, травмы получили пассажиры, ехавшие в двух первых вагонах.

Инцидент произошел неподалеку от станции "Нью-Гайд-Парк". После столкновения пассажирского состава с монтажным поездом с рельсов сошли три вагона.

В момент столкновения в поезде находилось около 600 пассажиров.