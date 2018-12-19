В США число погибших от огнестрельного оружия достигло максимума за 50 лет

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Количество погибших в результате применения огнестрельного оружия в США в 2017 году стало максимальным за пять десятилетий.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание New York Times.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в 2017 году количество жертв огнестрельного оружия составило 39 773, на тысячу больше, чем в 2016 году. В двух третях случаев речь идет о самоубийствах. Отмечается, что это высочайший показатель с 1968 года.

Издание сообщает, что с поправкой на численность населения уровень смертности от огнестрельного оружия увеличился до 12 случаев на сто тысяч человек. Это самый высокий показатель с середины 1990-х годов.

По информации издания, уровень смертности от огнестрельного оружия в 2000-х годах оставался стабильным. "Знаменательно, что после периода стабильности сейчас уровни снова растут", - заявил глава подразделения Центра по контролю и профилактике заболеваний США по статистике смертности Боб Андерсон.

Андерсон отметил, что рост числа жертв огнестрельного оружия может быть связан с распространением наркозависимости. По данным издания, в 2017 году от передозировки наркотиками скончались около 70 тысяч человек.