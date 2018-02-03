Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В США число погибших от гриппа детей выросло до 53.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News, ссылаясь на данные из Центра по контролю и предупреждению заболеваний при правительстве США, число детей, погибших в результате вспышки гриппа возросло до 53.

При этом эпидемия охватила практически все штаты. Кроме того, случаи заболевания были зафиксированы на Пуэрто-Рико и острове Гуам.

Напомним, ранее сообщалось о 37 смертельных случаях.