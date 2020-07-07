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В США число инфицированных COVID-19 за сутки достигло 45 тыс.

В США число инфицированных COVID-19 за сутки достигло 45 тыс. За последние 24 часа медики в США выявили 44 953 случая заражения, скончались 325 пациентов с подтвержденным COVID-19
Другие страны
7 июля 2020 г. 15:42

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США увеличилось почти на 45 тысяч за последние сутки, скончались свыше 320 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, за последние 24 часа медики в США выявили 44 953 случая заражения, скончались 325 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Днем ранее сообщалось о 49 199 новых случаях и 271 летальном исходе.

Согласно информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США зафиксировали 2 938 624 случая заражения коронавирусом и более 130 тысяч смертей. После заражения выздоровели более 924 тысяч человек.

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