​В США число инфицированных коронавирусом превысило 500 человек

Число заразившихся новым коронавирусом в Соединенных Штатах превысило полтысячи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ).

Так, согласно распространенной информации, общее число инфицированных в США достигло 512. В него включены граждане Соединенных Штатов, эвакуированные из китайского города Ухань, а также с круизного лайнера Diamond Princess. Еще 21 инфицированный находится на борту корабля Grand Princess, который получил разрешение пришвартоваться в воскресенье в порту Окленда (штат Калифорния). Всего случаи заражения зафиксированы в 33 штатах.

Согласно последним данным, опубликованным CNN, общее число смертельных исходов заболевания, вызванного новым коронавирусом, достигло в США 21 - 18 смертей зарегистрированы в Вашингтоне, две - во Флориде и одна - в Калифорнии.