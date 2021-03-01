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В США число госпитализированных из-за COVID-19 снизилось до уровня ноября

В США число госпитализированных из-за COVID-19 снизилось до уровня ноября 27 февраля в клиниках страны на лечении в связи с COVID-19 находились 48 870 человек
Другие страны
1 марта 2021 г. 12:18
В США число госпитализированных из-за COVID-19 снизилось до уровня ноября

Число пациентов, госпитализированных в США из-за последствий заражения новым коронавирусом, снизилось до менее 50 тыс., самого низкого показателя с начала ноября 2020 года. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на данные организации The COVID Tracking Project (совместный волонтерский проект по отслеживанию последствий пандемии в США).

По данным организации, в минувшую субботу в клиниках страны на лечении в связи с COVID-19 находились 48 870 человек, что является самым низким показателем за последние почти четыре месяца, который, как отметило издание, неуклонно снижается с пикового показателя в 132 474 госпитализированных, зафиксированного 6 января этого года.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, с начала эпидемии в США выявлено более 28,605 млн случаев заражения коронавирусом, умер 513 091 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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