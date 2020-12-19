В США четыре сотрудника больницы заявили о побочных реакциях после прививки от COVID-19

В американском штате Иллинойс больница приостановила вакцинацию от коронавируса своего персонала после того, как у четырех сотрудников медучреждения появились побочные реакции

В американском штате Иллинойс больница приостановила вакцинацию от коронавируса своего персонала после того, как у четырех сотрудников медучреждения появились побочные реакции, включая учащенное сердцебиение и покалывание.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что трое сотрудников получают помощь амбулаторно, а четвертый находится в больнице.

Согласно официальному заявлению, медицинский центр Advocate Condell, находящийся в примерно в 62 км к северу от Чикаго, временно прекратил прививать сотрудников вакциной Pfizer из соображений безопасности. При этом другие филиалы медцентра, в том числе еще восемь в Иллинойсе и три в Висконсине , продолжили вакцинацию без перебоев.

В организации уточнили, что всего были привиты три тысячи сотрудников организации, и только у четырех возникли побочные реакции.