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В США четыре сотрудника больницы заявили о побочных реакциях после прививки от COVID-19

В США четыре сотрудника больницы заявили о побочных реакциях после прививки от COVID-19 В американском штате Иллинойс больница приостановила вакцинацию от коронавируса своего персонала после того, как у четырех сотрудников медучреждения появились побочные реакции
Другие страны
19 декабря 2020 г. 16:07
В США четыре сотрудника больницы заявили о побочных реакциях после прививки от COVID-19

В американском штате Иллинойс больница приостановила вакцинацию от коронавируса своего персонала после того, как у четырех сотрудников медучреждения появились побочные реакции, включая учащенное сердцебиение и покалывание.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что трое сотрудников получают помощь амбулаторно, а четвертый находится в больнице.

Согласно официальному заявлению, медицинский центр Advocate Condell, находящийся в примерно в 62 км к северу от Чикаго, временно прекратил прививать сотрудников вакциной Pfizer из соображений безопасности. При этом другие филиалы медцентра, в том числе еще восемь в Иллинойсе и три в Висконсине , продолжили вакцинацию без перебоев.

В организации уточнили, что всего были привиты три тысячи сотрудников организации, и только у четырех возникли побочные реакции.

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