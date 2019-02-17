В США четыре человека погибли при захвате заложников

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли при захвате заложников в американском штате Миссисипи, подозреваемый задержан.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Fox8 со ссылкой на полицию.

Как пишет издание, события произошли в городе Клинтон в субботу. Неизвестный злоумышленник держал в заложниках людей в жилом доме около 12 часов.

Местные власти сообщили, что в доме находились члены семьи, но их число пока не установлено. Полиции удалось освободить детей "за несколько часов до того, как ситуация завершилась", отмечает телеканал.В ходе инцидента были убиты четыре человека, стражи порядка не пострадали.Подозреваемый задержан. Причина произошедшего пока не установлена.