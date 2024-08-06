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В США четыре человека погибли из-за урагана "Дебби"

В США четыре человека погибли из-за урагана "Дебби" По меньшей мере четыре человека погибли, около 160 тыс. остались без электричества после того, как ураган "Дебби" обрушился на восточное побережье США.
Другие страны
6 августа 2024 г. 09:08
В США четыре человека погибли из-за урагана Дебби

По меньшей мере четыре человека погибли, около 160 тыс. остались без электричества после того, как ураган "Дебби" обрушился на восточное побережье США.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC.

"Два человека погибли в результате автомобильной аварии в округе Дикси, штат Флорида, вчера поздно вечером, в том числе двенадцатилетний мальчик, в результате чего число погибших в результате "Дебби" достигло по меньшей мере четырех человек", - говорится в сообщении телеканала.

Сообщается, что более 158 тыс. человек остались без электричества во Флориде и Джорджии.

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в 61 округе штата.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-də “Debbi” qasırğası nəticəsində dörd nəfər ölüb
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