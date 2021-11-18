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В США чету армянских мошенников приговорили к тюремному заключению

В США чету армянских мошенников приговорили к тюремному заключению Семейная пара из Калифорнии приговорена к тюремному заключению за незаконное получение более 20 миллионов долларов США из фондов помощи COVID-19, но властям необходимо сначала ее поймать.
Другие страны
18 ноября 2021 г. 05:40
В США чету армянских мошенников приговорили к тюремному заключению

Семейная пара армянского происхождения из Калифорнии приговорена к тюремному заключению за незаконное получение более 20 миллионов долларов США из фондов помощи COVID-19, но властям необходимо сначала ее поймать.

Как передает Report со ссылкой на News.am, об этом сообщает министерство юстиции США.

Так, 43-летний Ричард Айвазян был приговорен к 17 годам заключения, а его жена, 37-летняя Мариетта Терабелян, к шести годам заключения за сговор, банковское мошенничество и отмывание денег.

Они оба в бегах, в связи с чем были приговорены заочно. Федеральные чиновники заявили, что 29 августа чета отключила свои отслеживающие браслеты.

Судья Стивен В.Уилсон во время оглашения приговора охарактеризовал Айвазяна как "бессердечного мошенника, не уважающего закон", который "считает мошенничество достижением". Судья также приговорил брата Айвазяна, 41-летнего Артура, к пяти годам лишения свободы.

В июне этого года федеральное жюри признало Ричарда и Артура Айвазяна, а также Мариетту Терабелян виновными по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и мошенничества с использованием электронных средств. Айвазяны также осуждены за кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах.

ФБР предлагает вознаграждение до 20 000 долларов США за информацию о Ричарде Айвазяне и Мариетте Терабеляне.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ on milyonlarla dolları ələ keçirən erməni qruplaşmasının üzvlərini axtarır

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