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В США человеку успешно пересадили свиное сердце

В США человеку успешно пересадили свиное сердце Сердце генетически модифицированной свиньи успешно пересадили человеку.
Другие страны
11 января 2022 г. 02:42
В США человеку успешно пересадили свиное сердце

Сердце генетически модифицированной свиньи успешно пересадили человеку.

Как передает Report, об этом сообщает New York Times.

"Это первая успешная трансплантация свиного сердца человеку. Восьмичасовая операция была проведена в Балтиморе в пятницу, и по словам хирургов медицинского центра университета Мэриленда, в понедельник пациент чувствовал себя хорошо", - отмечает издание.

Врачи наблюдают пациента на предмет возможного отторжения, как сообщается, такое происходит даже при трансплантации человеческих органов. Как говорится в сообщении, у 57-летнего реципиента опасное для жизни заболевание сердца, а пересадка органов от генетически модифицированной свиньи "дает надежду сотням тысяч пациентов с отказавшими органами".

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