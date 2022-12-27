В США более 43,6 тыс. человек погибли в инцидентах со стрельбой

Инциденты со стрельбой в США в 2022 году унесли жизни более 43,6 тыс. человек.

Инциденты со стрельбой в США в 2022 году унесли жизни более 43,6 тыс. человек.

Как передает Report, такую статистику приводит исследовательская организация Gun Violence Archive.

По ее данным, еще более 37,9 тыс. человек за 2022 год получили ранения в результате инцидентов со стрельбой, в том числе 4,4 тыс. детей. Свыше 1,6 тыс. детей погибли.

При этом общее число погибших в 2022 году пока меньше, чем в предыдущие два года. Так, в 2021 году этот показатель составлял 45 тыс., а в 2020-м - 43,7 тыс.

Организация Gun Violence Archive была основана в 2013 году. Она ежедневно публикует статистические данные на основе информации, которую получает примерно из 7,5 тыс. источников.