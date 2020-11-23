О нас
Report Georgia
Аудио новости

В США более 3 млн человек заразились COVID-19 в ноябре

В США более 3 млн человек заразились COVID-19 в ноябре Количество случаев заражения новым коронавирусом в США в ноябре превысило рекордно высокий уровень - 3 млн.
Другие страны
23 ноября 2020 г. 00:29
В США более 3 млн человек заразились COVID-19 в ноябре

Количество случаев заражения новым коронавирусом в США в ноябре превысило рекордно высокий уровень - 3 млн.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По сведениям университета, в этом месяце в США подтверждено 3 002 082 случая заражения новым коронавирусом. Это самый высокий месячный показатель с марта. Предыдущий пик был зафиксирован в июле - 1 921 461 случай. Более миллиона американцев заражались коронавирусом в октябре, августе и сентябре.

В целом в США, по информации университета, зарегистрировано более 12,16 млн случаев заражения, умерли 256 347 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu ay ABŞ-da milyonlarla insan koronavirusa yoluxub

Новости партнеров

Другие новости из категории

Турецкая армия ликвидировала террористов в Ираке и Сирии
Турецкая армия ликвидировала террористов в Ираке и Сирии
22 ноября 2020 г. 21:12
Саудовская Аравия официально передала председательство в G20 Италии
Саудовская Аравия официально передала председательство в G20 Италии
22 ноября 2020 г. 20:45
Во Франции из-за коронавируса уничтожают животных
Во Франции из-за коронавируса уничтожают животных
22 ноября 2020 г. 18:48
Ряд арабских стран заключат мирные соглашения с Израилем
Ряд арабских стран заключат мирные соглашения с Израилем
22 ноября 2020 г. 13:01
Выросло число жертв ракетного обстрела в Афганистане
Выросло число жертв ракетного обстрела в Афганистане
22 ноября 2020 г. 09:45
Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 58 миллионов
Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 58 миллионов
22 ноября 2020 г. 08:48
Суд Пенсильвании отклонил иск Трампа
Суд Пенсильвании отклонил иск Трампа
22 ноября 2020 г. 08:28
В Китае ввели карантин в городе на границе с Россией
В Китае ввели карантин в городе на границе с Россией
22 ноября 2020 г. 07:40
США перебросили стратегические бомбардировщики на Ближний Восток
США перебросили стратегические бомбардировщики на Ближний Восток
22 ноября 2020 г. 04:54
США выходят из Договора по открытому небу
США выходят из Договора по открытому небу
22 ноября 2020 г. 02:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi