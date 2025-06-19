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В США более 250 человек прорвались в здание миграционной службы

В США более 250 человек прорвались в здание миграционной службы Более 250 активистов, выступающих против массовых депортаций, прорвались в здание миграционной службы в Портленде (штат Орегон), устроив столкновения с федеральными служащими и атаку с использованием фейерверков и петард.
Другие страны
19 июня 2025 г. 22:27
В США более 250 человек прорвались в здание миграционной службы

Более 250 активистов, выступающих против массовых депортаций, прорвались в здание миграционной службы в Портленде (штат Орегон), устроив столкновения с федеральными служащими и атаку с использованием фейерверков и петард.

Как передает Report, об этом сообщило издание Newsweek.

"Прошлой ночью участники беспорядков в Портленде атаковали федеральных сотрудников - 250 человек использовали фейерверки, направляли лазеры в глаза офицерам, чтобы временно ослепить их, и прорвались в здание Службы иммиграции и таможенного контроля США", - рассказала помощница министра внутренней безопасности Триша Маклафлин в комментарии изданию.

По данным властей, по меньшей мере пять человек были задержаны. Им предъявлены обвинения, включая нападение на федеральных сотрудников.

Местные СМИ, в частности телеканал KOIN, сообщили, что некоторые протестующие подожгли пиротехнические изделия и пытались протаранить здание мусорным контейнером. В ответ силы безопасности применили светошумовые гранаты.

Отметим, что акции проходят на фоне обострения протестных настроений из-за миграционной политики президента Дональда Трампа, предусматривающей масштабные депортации. У здания федерального учреждения протесты продолжаются уже вторую неделю.

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