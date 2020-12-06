В США более 14,5 млн заболевших коронавирусом

Число новых случаев COVID-19 в США четвертый день подряд превышает отметку в 200 тысяч.

Число новых случаев COVID-19 в США четвертый день подряд превышает отметку в 200 тысяч.

Как передает Report, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 213 875 новых случаев заражения, число летальных исходов за последние сутки составило 2 254.

В субботу сообщалось о рекордном приросте случаев заражения коронавирусом в США: за сутки было зарегистрировано 227 885 новых случаев COVID-19.

По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 14,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 281 тысячи человек. Выздоровели свыше 5 миллионов инфицированных.