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В США более 14,5 млн заболевших коронавирусом

В США более 14,5 млн заболевших коронавирусом Число новых случаев COVID-19 в США четвертый день подряд превышает отметку в 200 тысяч.
Другие страны
6 декабря 2020 г. 16:30
В США более 14,5 млн заболевших коронавирусом

Число новых случаев COVID-19 в США четвертый день подряд превышает отметку в 200 тысяч.

Как передает Report, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 213 875 новых случаев заражения, число летальных исходов за последние сутки составило 2 254.

В субботу сообщалось о рекордном приросте случаев заражения коронавирусом в США: за сутки было зарегистрировано 227 885 новых случаев COVID-19.

По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 14,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 281 тысячи человек. Выздоровели свыше 5 миллионов инфицированных.

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