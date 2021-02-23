В США Boeing 757 совершил аварийную посадку

Самолет Boeing 757-200 одной из крупнейших американских авиакомпаний Delta Air Lines совершил аварийную посадку в аэропорту города Солт-Лейк-Сити, по имеющимся данным, никто не пострадал

Самолет Boeing 757-200 одной из крупнейших американских авиакомпаний Delta Air Lines совершил аварийную посадку в аэропорту города Солт-Лейк-Сити, по имеющимся данным, никто не пострадал.

Как передает Report, об этом сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) телепрограмме канала WGN.

Отмечается, что авиалайнер совершил вынужденную посадку из-за неполадок с левым двигателем. Предположительно, он направлялся из Атланты в Сиэтл.

"Boeing 757-200 компании Delta Air Lines сменил курс на международный аэропорт Солт-Лейк-Сити и успешно приземлился в понедельник утром после проблем с левым двигателем", - заявили в FAA.

Ведомство проведет проверку произошедшего.