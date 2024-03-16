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В США Boeing 737 потерял часть внешней обшивки

В США Boeing 737 потерял часть внешней обшивки В штате Орегон у самолета Boeing 737 отломалась часть внешней обшивки.
Другие страны
16 марта 2024 г. 09:25
В США Boeing 737 потерял часть внешней обшивки

В штате Орегон у самолета Boeing 737 отломалась часть внешней обшивки.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

Борт United Airlines вылетел из международного аэропорта Сан-Франциско и приземлился в аэропорту Медфорд в штате Орегон. По данным агентства, инспекция после посадки, проведенная авиакомпанией, выявила отсутствующую панель.

Уточняется, что на борту рейса находились 139 пассажиров и шесть членов экипажа. Авиакомпания пообещала провести расследование инцидента.

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Версия на английском языке FAA investigates United Boeing 737 flight missing panel

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