В США безвизовый въезд для граждан Израиля введут в сентябре

Граждане Израиля получат возможность въезда в США без получения визы в сентябре текущего года.

Граждане Израиля получат возможность въезда в США без получения визы в сентябре текущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением в Twitter выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Сегодня мы сообщили гражданам Израиля важную новость: как мы и обещали, все законодательные требования для освобождения израильтян от необходимости получать визу на въезд в США успешно выполнены. В ближайшие несколько месяцев мы выполним дополнительные требования, и в сентябре 2023 года государство Израиль, как ожидается, присоединится к списку стран, гражданам которых не требуются визы для въезд в США",- написал он.