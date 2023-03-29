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В США безвизовый въезд для граждан Израиля введут в сентябре

В США безвизовый въезд для граждан Израиля введут в сентябре Граждане Израиля получат возможность въезда в США без получения визы в сентябре текущего года.
Другие страны
29 марта 2023 г. 13:12
В США безвизовый въезд для граждан Израиля введут в сентябре

Граждане Израиля получат возможность въезда в США без получения визы в сентябре текущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением в Twitter выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Сегодня мы сообщили гражданам Израиля важную новость: как мы и обещали, все законодательные требования для освобождения израильтян от необходимости получать визу на въезд в США успешно выполнены. В ближайшие несколько месяцев мы выполним дополнительные требования, и в сентябре 2023 года государство Израиль, как ожидается, присоединится к списку стран, гражданам которых не требуются визы для въезд в США",- написал он.

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Версия на английском языке US to introduce visa-free entry for Israeli citizens in September

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