В США бежавшего заключенного поймали спустя 32 года

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Власти американского штата Арканзас сообщили, что им удалось поймать преступника, который бежал из заключения 32 года назад.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

60-летний Стивен Дишман был задержан в северо-западной части штата. Он бежал из тюрьмы округа Линкольн в мае 1985 года, отбывая семилетний срок за кражу имущества. Как отмечается, приговор вступил в силу в 1984 году.

Дишман был задержан правоохранителями, однако детали того, каким образом они узнали его местонахождение, не раскрываются. Задержанного поместят под стражу для отбывания остатка его срока. Также будет решаться вопрос об увеличении срока наказания за побег.