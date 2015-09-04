В США белому полицейскому предъявлены обвинения в убийстве темнокожего подростка

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Белому полицейскому из американского штата Вирджиния, застрелившему темнокожего подростка, предъявлены обвинения в его убийстве. Такой вердикт вынесло в четверг жюри присяжных во время судебных слушаний в городе Портсмут, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в апреле текущего года. По данным прокуратуры, 36-летний полицейский Стивен Рэнкин вступил в перепалку с 18-летним Уильямом Чепманом после того, как остановил его для проверки документов на парковке одного из супермаркетов Портсмута. Впоследствии Рэнкин утверждал, что Чепман вел себя агрессивно, сопротивлялся требованиям стража порядка, выхватил у него из рук электрошокер и попытался завладеть его пистолетом. В итоге полицейский несколько раз выстрелил в подростка, убив его на месте.

Жюри присяжных признало действия Рэнкина неправомерными и предъявило ему обвинения в убийстве первой степени. Сейчас он содержится под арестом. Дата начала суда над полицейским пока не назначена.

Это уже не первый случай, когда в отношении Рэнкина проводилось расследование в связи с возможным превышением им служебных полномочий. В 2011 году Рэнкин застрелил безоружного 26-летнего гражданина Казахстана Кирилла Денякина, который проживал в Портсмуте, работая там поваром. Полицейский выстрелил в молодого человека 11 раз, приняв его за грабителя, когда тот пытался попасть в дом к своему другу, с которым проживал. Как выяснило следствие, Денякин в момент инцидента был пьян и намеренно вступил с Рэнкином в драку. В итоге суд тогда не стал предъявлять стражу порядка обвинений в убийстве, признав его действия правомерными.