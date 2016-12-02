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    В США автомобиль врезался в супермаркет, три человека погибли

    Правоохранительные органы полагают, что речь идет о несчастном случае, а не о преднамеренной акции

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Не менее трех человек погибли и двое пострадали в американском городе Пелла (штат Айова) после того, как легковой автомобиль на полной скорости протаранил двери супермаркета и буквально влетел в торговый зал.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News.

    Инцидент произошел в универмаге розничной сети Walmart. Покупатели были немедленно эвакуированы, на место ЧП прибыли полицейские и врачи. По предварительным данным правоохранительных органов, речь идет о несчастном случае, а не о преднамеренной акции.

    Водитель автомобиля выжил. По факту случившегося проводится расследование.

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