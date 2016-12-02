В США автомобиль врезался в супермаркет, три человека погибли

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Не менее трех человек погибли и двое пострадали в американском городе Пелла (штат Айова) после того, как легковой автомобиль на полной скорости протаранил двери супермаркета и буквально влетел в торговый зал.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News.

Инцидент произошел в универмаге розничной сети Walmart. Покупатели были немедленно эвакуированы, на место ЧП прибыли полицейские и врачи. По предварительным данным правоохранительных органов, речь идет о несчастном случае, а не о преднамеренной акции.

Водитель автомобиля выжил. По факту случившегося проводится расследование.