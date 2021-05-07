В США автомобиль въехал в толпу пешеходов, есть погибшая и раненые

Водитель въехал в толпу пешеходов возле ресторана в Хьюстоне (штат Техас), в результате наезда одна женщина погибла, еще несколько человек получили травмы

Водитель въехал в толпу пешеходов возле ресторана в Хьюстоне (штат Техас), в результате наезда одна женщина погибла, еще несколько человек получили травмы.

Как передает Report, об этом сообщает со ссылкой на полицию вещательная корпорация ABC .

По данным полиции округа Харрис, водитель сделал это намеренно. Отмечается, что он пытался скрыться, но позднее вернулся на место аварии и был взят под стражу. Пострадавшие были доставлены в местные больницы.

Наезду предшествовала драка, которая началась внутри ресторана и перетекла на парковку. Связь водителя с участниками потасовки уточняется.