В США автомобиль въехал в толпу пешеходов, есть погибшая и раненые

Водитель въехал в толпу пешеходов возле ресторана в Хьюстоне (штат Техас), в результате наезда одна женщина погибла, еще несколько человек получили травмы.
Как передает Report, об этом сообщает со ссылкой на полицию вещательная корпорация
По данным полиции округа Харрис, водитель сделал это намеренно. Отмечается, что он пытался скрыться, но позднее вернулся на место аварии и был взят под стражу. Пострадавшие были доставлены в местные больницы.
Наезду предшествовала драка, которая началась внутри ресторана и перетекла на парковку. Связь водителя с участниками потасовки уточняется.