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    В США автобус со школьниками врезался в эстакаду, 40 человек пострадали - ВИДЕО

    В результате столкновения на Лонг-Айленде снесло крышу автобуса© WABC

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Автобус со школьниками врезался в пролет эстакады в американском штате Нью-Йорк, в результате пострадали более 40 человек, передает Report со ссылкой на ABC News.

    В результате столкновения, который произошел вечером на Лонг-Айленде, снесло крышу автобуса. 

    Как сообщил представитель полиции штата Дэвид Канделариа, всего в результате ДТП пострадали 42 человека из 44, находившихся в автобусе. Многие пострадавшие получили серьезные травмы.

    Местные СМИ отмечают, что автобус забрал школьников из Международного аэропорта имени Джона Кеннеди после поездки в Европу.

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