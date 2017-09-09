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    В США автобус с детьми попал в серьезное ДТП

    Есть погибшие и раненые

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В США в штате Вирджиния произошло серьезное ДТП. Есть погибшие и раненые.

    Как передает Report, об этом сообщает портал WUSA9.com.

    Авария случилась на трассе в штате Вирджиния, недалеко от городка Лауден. Столкнулись легковой автомобиль и фуд-трак.

    В результате инцидента погиб один взрослый. Еще семь человек, включая 3 детей, получили ранения разной степени тяжести.

    Три пассажира фуд-трака получили незначительные травмы.

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