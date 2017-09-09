В США автобус с детьми попал в серьезное ДТП

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В США в штате Вирджиния произошло серьезное ДТП. Есть погибшие и раненые.

Как передает Report, об этом сообщает портал WUSA9.com.

Авария случилась на трассе в штате Вирджиния, недалеко от городка Лауден. Столкнулись легковой автомобиль и фуд-трак.

В результате инцидента погиб один взрослый. Еще семь человек, включая 3 детей, получили ранения разной степени тяжести.

Три пассажира фуд-трака получили незначительные травмы.