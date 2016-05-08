В США арестованы демонстранты, требующие отставки главы полиции

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 33 человека были арестованы у здания городской администрации в Сан-Франциско в ходе акции протеста, призывающей к отставке главы полиции города, сообщает Report со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

По информации агентства, десятки протестующих собрались у здания и столкнулись с сотрудниками сил безопасности. Как заявила представитель управления шерифа Эйлин Хирст (Eileen Hirst), демонстранты были задержаны после отказа выполнить распоряжение разойтись.

Отмечается, что столкновение произошло после того, как пять человек, которые 16-й день находились в голодовке, требуя увольнения начальника полиции города Грега Сура (Greg Suhr), были направлены в больницу.