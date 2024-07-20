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В США арестован мужчина, угрожавший Трампу

В США арестован мужчина, угрожавший Трампу Полиция арестовала в штате Флорида американца, угрожавшего экс-президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, сенатору от Огайо Джею Ди Вэнсу и их семьям расправой.
Другие страны
20 июля 2024 г. 08:34
В США арестован мужчина, угрожавший Трампу

Полиция арестовала в штате Флорида американца, угрожавшего экс-президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, сенатору от Огайо Джею Ди Вэнсу и их семьям расправой.

Как передает Report, это следует из заявления местного полицейского управления.

"В пятницу, 19 июля, департамент полиции города Джунипер арестовал Майкла Вайсмана по обвинениям в письменных угрозах <...> после того, как расследование установило, что подозреваемый публиковал письменные угрозы в социальных сетях против бывшего президента Дональда Трампа, сенатора Джей-Ди Вэнса и их семей", - сообщили в полиции.

Помимо социальных сетей Вайсмана, на мужчину многократно обращали внимание полиции соседи.

Это уже второй житель Флориды, которого арестовывают по аналогичному обвинению - в прошлый раз был арестован местный житель, который оставил сообщения с угрозами за несколько дней до покушения.

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