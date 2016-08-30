В США арестован готовивший покушение на Обаму мужчина

Баку. 30 Августа. REPORT.AZ/ Сотрудники Федерального бюро расследования (ФБР) задержали жителя штата Массачусетс, который, предположительно, намеревался убить президента страны Барака Обаму.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, наводку на злоумышленника правоохранительные органы получили еще в июле и начали вести за ним слежку.

Согласно данным ФБР, 40-летний Джозеф Гаргьюло планировал расправиться с главой США во время его отдыха на острове Мартас-Винъярд (штат Массачусетс). Арестовав подозрительного американца 27 августа, стражи порядка устроили у него дома обыск, в ходе которого были обнаружены огнестрельное оружие, патроны, взрывчатка, электрошокеры и охотничьи ножи.

По предварительной информации, Гаргьюло регулярно принимал стероидные препараты и находился в подавленном душевном состоянии.

Барак Обама с женой Мишель и двумя дочерьми отдыхал на острове Мартас-Винъярд с 6 по 21 августа.

Это не первая подготовка к нападению на президента США. Ранее в желании убить Обамупризнался 25-летний гражданин Узбекистана.