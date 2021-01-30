О нас
Report Georgia
Аудио новости

В США арестовали женщину, заявлявшую о намерении застрелить Нэнси Пелоси

В США арестовали женщину, заявлявшую о намерении застрелить Нэнси Пелоси Власти США арестовали в связи со штурмом Капитолия сторонниками бывшего президента Дональда Трампа женщину, заявлявшую о намерении застрелить спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния).
Другие страны
30 января 2021 г. 18:41
В США арестовали женщину, заявлявшую о намерении застрелить Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси

Власти США арестовали в связи со штурмом Капитолия сторонниками бывшего президента Дональда Трампа женщину, заявлявшую о намерении застрелить спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния).

Как передает Report, об этом сообщает газета The Washington Post.

По ее данным, арест был произведен в пятницу. Женщину вычислили по видеозаписи, которую она отправила своим детям. "Мы вломились в Капитолий. Мы вошли внутрь, мы сделали свое дело", - говорила женщина на этом видео. "Мы искали Нэнси, чтобы выстрелить в ее чертову голову, но мы ее не нашли", - приводит издания цитаты из этого видео.

По информации The Washington Post, женщина пыталась избавиться от видеозаписей, сделанных ею внутри Капитолия, и сказала своим детям, чтобы они тоже удалили со своих телефонов снимки, которые она им оправляла. Таким образом она пыталась помешать сотрудникам правоохранительных органов обнаружить эти кадры с ее участием.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане объявлены победители Зимнего онлайн-квеста по программированию и математике
В Азербайджане объявлены победители "Зимнего онлайн-квеста" по программированию и математике
25 января 2021 г. 15:43
Бывшие переселенцы будут возвращены в родные края на основе спецпрограммы
Бывшие переселенцы будут возвращены в родные края на основе спецпрограммы
25 января 2021 г. 20:48
Арсенал просит перенести матч Лиги Европы на нейтральное поле
"Арсенал" просит перенести матч Лиги Европы на нейтральное поле
26 января 2021 г. 22:15
ДТП в Зардабе: пострадавшего доставили в столицу
ДТП в Зардабе: пострадавшего доставили в столицу
28 января 2021 г. 00:21
Компанию Трампа вновь обязали выдать документы по делу о мошенничестве
Компанию Трампа вновь обязали выдать документы по делу о мошенничестве
30 января 2021 г. 10:45
Forward опубликовал список памятников фашистам и нацистским приспешникам в разных странах мира
Forward опубликовал список памятников фашистам и нацистским приспешникам в разных странах мира
30 января 2021 г. 16:02
Посольство Украины в Азербайджане сняло видео по случаю Дня Соборности этой страны
Посольство Украины в Азербайджане сняло видео по случаю Дня Соборности этой страны
24 января 2021 г. 11:04
Cенаторы-республиканцы выступили против импичмента Трампу
Cенаторы-республиканцы выступили против импичмента Трампу
25 января 2021 г. 07:33
В Мозамбике почти 7 тыс. человек стали беженцами из-за шторма Элоиза
В Мозамбике почти 7 тыс. человек стали беженцами из-за шторма "Элоиза"
25 января 2021 г. 12:40
Смартфон Samsung Galaxy A72 полностью рассекретили до премьеры
Смартфон Samsung Galaxy A72 полностью рассекретили до премьеры
26 января 2021 г. 22:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi