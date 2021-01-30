В США арестовали женщину, заявлявшую о намерении застрелить Нэнси Пелоси

Власти США арестовали в связи со штурмом Капитолия сторонниками бывшего президента Дональда Трампа женщину, заявлявшую о намерении застрелить спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния).

Власти США арестовали в связи со штурмом Капитолия сторонниками бывшего президента Дональда Трампа женщину, заявлявшую о намерении застрелить спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния).

Как передает Report, об этом сообщает газета The Washington Post .

По ее данным, арест был произведен в пятницу. Женщину вычислили по видеозаписи, которую она отправила своим детям. "Мы вломились в Капитолий. Мы вошли внутрь, мы сделали свое дело", - говорила женщина на этом видео. "Мы искали Нэнси, чтобы выстрелить в ее чертову голову, но мы ее не нашли", - приводит издания цитаты из этого видео.

По информации The Washington Post, женщина пыталась избавиться от видеозаписей, сделанных ею внутри Капитолия, и сказала своим детям, чтобы они тоже удалили со своих телефонов снимки, которые она им оправляла. Таким образом она пыталась помешать сотрудникам правоохранительных органов обнаружить эти кадры с ее участием.