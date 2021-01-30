В США арестовали женщину, которая хотела застрелить Нэнси Пелоси

Федеральные власти США арестовали двух женщин по обвинениям, связанным со штурмом Капитолия 6 января

Федеральные власти США арестовали двух женщин по обвинениям, связанным со штурмом Капитолия 6 января, одна из них во время протеста выразила намерение застрелить спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Как передает Report, об этом пишет газета Washington Post.

Федеральное бюро расследований 12 января получило видео, запечатлевшее, как Дон Бэнкрофт и Диана Сантос-Смит покидают здание конгресса. Правоохранители после получения информации от ФБР смогли идентифицировать и задержать женщин.

"Мы ворвались в Капитолий... Мы вошли внутрь, мы сделали свое дело... Мы искали Нэнси Пелоси, чтобы выстрелить в ее чертову голову, но не нашли ее", - сказала Бэнкрофт в видео, которое она, по данным ФБР, отправила своим детям.

Женщинам, которые, по утверждению ФБР, изначально лгали властям о своем участии в штурме, предъявлены три федеральных обвинения, в том числе обвинения в умышленном проникновении в здание с ограниченным доступом без законных полномочий и создании препятствий для государственной деятельности путем хулиганства или нарушения общественного порядка в здании.